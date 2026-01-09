６日、ハルビン氷雪大世界で集団結婚式に参加した新郎新婦。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン1月9日】中国黒竜江省ハルビン市の氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」で6日、ハルビン国際氷雪祭りの重要イベントの一つである集団結婚式が行われた。全国18の省・自治区・直轄市から42組の新郎新婦が参加し、氷と雪に囲まれた童話の世界で手を取り合い新たな人生を踏み出した。集団結婚式は今回が42回目で、これ