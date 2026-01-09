三重県いなべ市で68キロオーバーで男性2人を死傷させる事故を起こした男に、懲役6年の判決が言い渡されました。いなべ市の無職・瀬木淳被告(40)は2021年7月、法定速度60キロの市道を時速128キロで運転して対向車と正面衝突し、高田由彦さん(当時64)ら2人を死傷させた危険運転致死傷の罪に問われていました。9日の判決で、津地裁は瀬木被告の運転について「法定速度を著しく上回り無謀で危険極まりない」と指摘し