８日、南寧国際鉄道港を出発するコンテナを積んだ列車。（ドローンから、南寧＝新華社記者／周華）【新華社南寧1月9日】中国国有鉄道会社の中国国家鉄路集団傘下で広西チワン族自治区南寧市に拠点を置く中国鉄路南寧局集団はこのほど、中国西部から広西チワン族自治区の北部湾などを経由して世界各地につながる国際物流ルート「西部陸海新ルート」の2025年の鉄道貨物輸送量が前年比47.6％増の142万5千TEU（20フィートコンテナ換