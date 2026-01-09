アメリカ西部オレゴン州で8日、税関・国境警備局の職員が男女2人を銃撃する事件がありました。警察などによりますと、8日午後2時過ぎ、オレゴン州ポートランドで、税関・国境警備局の職員が男女2人を銃撃しました。いずれも命に別条はないということです。国土安全保障省は2人について、「ベネズエラ系犯罪組織のメンバーで、不法移民の取り締まりを行っていた職員を2人が車ではねようとしたため、防衛手段として銃撃した」と正当