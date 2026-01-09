2020年12月、大雪が降り、多くの車が立ち往生した＝新潟県南魚沼市の関越自動車道高市早苗首相は9日、自身のX（旧ツイッター）で、強い冬型の気圧配置の影響で大雪が予想されるとして警戒を呼びかけた。「少しでも危険を感じれば、ちゅうちょせず、早め早めに自らの命を守る行動を取ってください」と投稿した。政府は9日、官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置した。