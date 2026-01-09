俳優の紅ゆずるが９日、大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで行われた、主演舞台「姫が愛したダニ小僧」（９〜１８日まで）の公開ゲネプロに、松井愛莉、波岡一喜らとともに登場した。今作は劇作家・後藤ひろひと氏が１９９８年に書き下ろしたコメディ作品をリバイバル。大阪府と大阪市などが主催する「大阪国際文化芸術プロジェクト」の一環として上演される。昨年の同プロジェクトで上演された「ＦＯＬＫＥＲ」でも