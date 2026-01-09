秋田地方気象台は「大雪と暴風雪および高波に関する秋田県気象情報」を午後5時18分に発表しました。県内では、強い冬型の気圧配置や気圧の谷の影響により、11日から12日ごろにかけて大雪に警戒が必要です。また、沿岸では雪を伴った西よりの暴風や高波に警戒してください。10日は低気圧が急速に発達しながら日本海北部を北東へ進み、その後は11日から12日ごろにかけて、日本付近は強い冬型の気圧配置となるでしょう。東北地方の上