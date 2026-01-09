ヤスハラケミカルがこの日の取引終了後、自社株１７６万３３４５株（消却前発行済み株数の１６．２７％）を３月９日付で消却すると発表した。なお、消却後の発行済み株数は９０７万６３１８株となる。 出所：MINKABU PRESS