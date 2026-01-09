２６年相場は堅調なスタートを切った。１月第１週（５～９日）の日経平均株価は前週末比１６００円（３．１％）高と大幅に値を上げた。特に、６日には日経平均株価は５万２５１８円と約２カ月ぶりに最高値を更新した。年明け早々「米国のベネズエラ攻撃」、中国による日本への「レアアース輸出規制懸念」という警戒材料が飛び込んできたが、目先的には悪材料はこなしてきた格好だ。 とりわけ、レアア