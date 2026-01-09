来週のドル円相場は、９日発表の米１２月雇用統計を受けて上下する可能性があるものの、円を買う材料に乏しいことから堅調な展開が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５６円００銭～１５９円００銭。 米労働省が８日発表した前週分の新規失業保険申請件数が市場予想を下回ったほか、同日に米民間再就職支援会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスが発表した２５年１２月の人員削減件数は３万５５５３