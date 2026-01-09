非常戒厳騒動をめぐる尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の内乱首謀容疑の事件と、キム・ヨンヒョン前国防部長官ら内乱関係者8人の内乱重要任務従事容疑事件の論告求刑公判が進行している。公判は現在も続いており、途中には被告側の弁護団が内乱特別検察チーム（チョ・ウンソク特別検察）および裁判長側と衝突する場面もあった。【解説】尹大統領に「死刑求刑」の可能性…その根拠は？1月9日午前9時20頃、ソウル中央地裁・刑事合