ＦＩＸＥＲ [東証Ｇ] が1月9日大引け後(17:30)に決算を発表。26年8月期第1四半期(9-11月)の連結経常損益は6.5億円の赤字(前年同期非連結は3.7億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-36.5％→-83.4％に急悪化した。 株探ニュース