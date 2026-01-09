今週は京都競馬場で、第60回シンザン記念（GIII、芝1600m）が行われる。過去にはアーモンドアイやジェンティルドンナ、オルフェーヴルなどのGI馬を輩出した出世レースであり、今年も多士済々のメンバー構成。ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬16頭の全頭診断を行う。 ■シンザン記念2026 出走予定馬全頭診断 ・アルトラムス 前走新馬勝ちから臨む1頭。一応は格上挑戦となるが、実績馬が少ないメ