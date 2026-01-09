先ほど発表された、今年初めてとなるスーパーでのコメの平均価格は5キロあたり4416円となり、過去最高値を更新しました。農林水産省によりますと、先月29日から今月4日までに全国のスーパーで販売されたコメ5キロ当たりの平均価格は4416円となりました。史上最高値となった2週間前より79円値上がりし、過去最高値を更新しています。4400円台をつけるのは初めてです。きのう発表された指標では、民間の在庫量が増加していることなど