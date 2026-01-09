昨年末に突発性難聴を公表したタレントの安西ひろこ(46)が9日、自身のインスタグラムストーリーズを更新した。安西は昨年12月に突発性難聴の診断を受けたと公表。自身がステロイド治療の効かない5％の患者に該当すると明かし、鍼治療と高気圧酸素治療を行っていると明かしていた。この日は「昨日久しぶりに大泣きした〜泣く事ってねココロのデトックスだからね」とつづり、耳当てをしながらパスタを頬張る写真を投稿。「左