自衛隊に「良い印象を持っている」と答えた人が93.7パーセントに上りました。内閣府が去年11月から12月にかけて行った自衛隊と防衛問題に関する世論調査が発表され、自衛隊に「良い印象を持っている」と答えた人は、3年前の前回調査からおよそ3ポイント増えて93.7パーセントと1969年の調査開始以来、最高を記録しました。また、防衛問題への関心分野については「中国の軍事力の近代化や日本周辺での活動」を挙げた人が、前回調査で