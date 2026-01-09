謝罪する大分市教委の幹部ら＝9日午後、大分市役所大分市内の中学校で生徒が別の生徒に暴行を加えている様子を撮影したとされる動画が8日に交流サイト（SNS）に投稿された問題で、同市教育委員会は9日に記者会見し、写っているのが市立中学の生徒だと確認した上で「暴力行為があった」との認識を示した。市教委の幹部は「最も安心安全であるべき学校で暴力行為が起きた」とし「被害に遭われた生徒や関係者に深くおわび申し上げ