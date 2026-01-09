timelesz原嘉孝（30）が8日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。恋愛観を告白し、共演者を驚かせた。事前取材として、フジテレビ堤礼実アナウンサーが原に話を聞いた。堤アナから「彼女よりも仕事に時間を使っていきたい？」と聞かれると、原は「絶対ですね」と即答した。堤アナが「（彼女から）『仕事が大事なのもわかるけど、もうちょっと私との時間も大切にしてほしい』みたいなことを言われたら？」