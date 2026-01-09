株式会社テレビ東京コミュニケーションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：福田一平）は、松本まりかとファーストサマーウイカがパーソナリティを務めるPodcast番組「あそびタイノ」の制作および配信を決定いたしました。昨年12月27日に#0を配信し、Apple Podcastの「テレビ番組/映画」部門で1位を獲得し、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「あそびタイノ」が本格始動します。 ■ 番組情報