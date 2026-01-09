愛知県一宮市で90年以上親しまれてきた、薪でお湯を沸かす街の銭湯「龍美湯」。地下水と薪釜にこだわったやわらかなお湯と、名物の釜焼き芋が人気です。家族で守り続ける老舗銭湯の一日をのぞきました。 ■昭和の面影が残る街の銭湯 一宮駅から徒歩3分。薪でお湯を沸かす銭湯「龍美湯（たつみゆ）」。昭和初期に創業し、90年以上地域から愛されてきました。 客：「何十年と来ている」別の客：「レトロで