2月3日に発売される乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、通常版、セブンネットショッピング版、楽天ブックス版、Sony Music Shop版の裏表紙計4種が公開された。【写真】梅澤美波のさまざまな表情が楽しめる2nd写真集『透明な覚悟』裏表紙ギャラリー本書は、乃木坂46の3期生・梅澤美波の約5年半ぶりとなる写真集。イタリアで撮影され、雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼