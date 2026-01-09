トム・クルーズが、ショーン・レヴィ監督×ライアン・ゴズリング主演の「スター・ウォーズ」シリーズ最新作『スター・ウォーズ／スターファイター（原題）』のライトセーバー戦闘シーンで、カメラを回していたことが明らかになった。【写真】トム・クルーズの19歳の娘スリ、母ケイティ・ホームズのいるNYにクリスマス休暇で帰省中The New York Timesによると、トムがヘリコプターで撮影現場を訪れたのは、去る11月の寒い朝だっ