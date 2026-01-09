花冷え。が、2026年1月28日にリリースする最新EP『HOT TOPIC』からの先行配信曲「ICONIC」のMVを、1月9日20時よりYouTubeにてプレミア公開することを発表した。先行配信曲「ICONIC」は、“I am me, iconic, you know”のフレーズが象徴する〈自分らしさ〉をテーマにした1曲だという。MVの監督を務めたのは、これまで数々の作品でタッグを組んできた大山卓也。真っ白な空間で激しくパフォーマンスする花冷え。と、その様子を監視室