メ～テレ（名古屋テレビ） 1月10日は「110番の日」です。去年、愛知県内では不要不急の110番通報が全体の2割以上にのぼったとして、警察が適正な利用を呼びかけるイベントが開かれました。 110番の適正利用を呼びかけるため、名東署の一日警察署長に就任したメ～テレの望木聡子アナウンサー。 名東区内をパトカーで回り、街の人に呼びかけを行いました。 「事件事故は緊急ダイヤル110番、相談は#