米津玄師が、「第76回NHK紅白歌合戦」にて、初パフォーマンスを行った劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」、そして、「第75回NHK紅白歌合戦」にて披露した「さよーならまたいつか！」のパフォーマンス映像を公開した。2025年大晦日の「第76回NHK紅白歌合戦」にて、米津玄師が初パフォーマンスを行った「IRIS OUT」。NHK公式YouTubeチャンネルにて1週間限定公開された本映像は、公開から6日間で1,000万回再生を突破