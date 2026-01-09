広島の黒原拓未投手が９日、昨年５月の左膝手術からの復活に決意を新たにした。マツダで自主トレ。「膝は全然問題ないし（投球に）支障はない。結果を積み重ねて（ポジションを）奪いにいくだけ。キャンプ、オープン戦から内容と結果を求めて、争いに入っていきたい」と、万全の状態でキャンプに臨む。２１年ドラフト１位の左腕は、２４年に自己最多５３登板で４勝３敗３ホールド、防御率２・１１と飛躍も、昨季は１、２軍とも