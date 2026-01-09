日本テレビ・郡司恭子アナウンサーが７日、自身のインスタグラムを更新。お正月の食卓をにぎわせた料理を紹介した。 【写真】まるで料亭目でも楽しませる品のあるお雑煮 郡司アナは「我が家のお正月ごはん」として、お雑煮などの写真を投稿。「お雑煮は白味噌仕立てが好きですお餅は日によってごま油で焼いたり、茹でたり…いろいろ」と説明。にんじんや大根、角餅が入った彩り鮮やかで品のある椀を披露した。