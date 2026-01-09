香川県の対策本部会議9日午後7時ごろ 香川県東かがわ市の採卵鶏農場で9日、高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例が確認されました。 香川県によりますと、9日午後0時30分ごろ、農場の管理者から東部家畜保健衛生所に「死んだニワトリが増えている」と連絡がありました。東部家畜保健衛生所が農場に立ち入り、簡易検査を行ったところ、10羽中10羽の陽性を確認しました。 東部家畜保健衛生所が遺伝子検査を行い、判明