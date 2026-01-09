「雪害事故防止強化月間」が9日から始まるのに合わせ、事故防止を呼びかけるキャラバンの出発式が山形県庁で行われました。県は例年、雪下ろしによる転落事故などが多く発生する時期を「雪害事故防止強化月間」と位置づけています。初日となる9日は、事故防止を広く周知するためのキャラバンの出発式が県庁で行われました。式では、除雪ボランティアを行う団体に、除雪時の注意点が書かれたのぼり旗が手渡され、7台のキャラバンが