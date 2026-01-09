おしんドリームは、2026年年始より、屋内に特化した新しいエンターテインメントサービス「おしんドローンショー」を本格的に開始します。結婚式や企業イベント、商業施設などにおいて、最大30機のドローンが音楽と光に合わせて舞う、没入感の高いインドア体験を提供します。 おしんドリーム「おしんドローンショー」  サービス開始時期：2026年年始より本格開始特徴：屋内特化型、最大30機使用、音楽・照明との連動