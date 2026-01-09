イータス株式会社は、イーソル株式会社（以下eSOL）とAUTOSAR製品の日本における販売店契約を締結しました。車載ソフトウェアのグローバル標準仕様であるAUTOSAR製品の販売協力を通じ、先進的なモビリティ開発を支援します。 イータス「AUTOSAR製品販売店契約」 販売開始時期：2026年1月よりエンジニアリングサービス提供開始：2026年4月より提携パートナー：イーソル株式会社（eSOL）取扱対象製品：AUTOSARソリュ