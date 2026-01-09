岐阜県養老町で9日朝、登校中の子どもたちが渡る横断歩道に車が突っ込み、男子児童1人がケガをしました。警察によりますと、養老町下笠の交差点で9日午前7時半過ぎ、集団登校の小学生が渡る横断歩道に信号無視とみられる乗用車が突っ込みました。当時はおよそ15人の児童が列になって横断中で、先頭にいた5年生の男子児童(10)が乗用車と接触し救急搬送されましたが、軽傷だということです。警察は、近くに住むパート