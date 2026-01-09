歌手・三山ひろし（４５）が、今月７日に２０２６年の第一弾シングル「花とサムライ」を発売した。日本男児の心意気を軽快なリズムに乗せ、華やかに、かつ勇ましく表現したロック調の演歌。これまでの自身の世界観とは異なる新たな作品で、ドラムを叩きながら歌唱する新たなスタイルにも挑戦している。「花盤」「サムライ盤」と２パターンを収録するカップリング曲も、こだわりの作品を収録。そんな新曲にかける思いを、新年の決