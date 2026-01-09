勤務していた埼玉県内の小学校で女子児童の体を触るなどのわいせつな行為をした疑いで小学校教師の男が逮捕されました。小学校教師の古川航大（ふるかわ・こうだい26）容疑者は、2022年から翌年までの間、当時勤務していた県内の小学校で、担任を務めていた低学年の女子児童の体を触るなどした疑いが持たれています。2025年12月、同じ学校に通っていた別の児童の保護者から「子どもが教師からわいせつな行為を受けた」という相談