1月8日、前田公輝がInstagramを更新した。【写真】クールな雰囲気の横顔SHOTも公開前田は、自身のInstagramアカウントにて、前回の投稿までで披露していた黒髪から雰囲気がガラリと変わったブルーヘアの笑顔SHOTや横顔の写真などを複数公開した。この投稿に対し、ファンからは、「こんなにもブルーヘアが似合う人がいるなんて」「ほんとカッコイイ」「お美しい…」「めっっっちゃ似合います！」「雰囲気がガラりと変わりますね」な