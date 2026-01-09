香川県は、きょう（9日）、東かがわ市の採卵のためのニワトリを飼う養鶏場で高病原性鳥インフルエンザの発生が疑われる事例が発生したと発表しました。 香川県によりますと、きょう（9日）この養鶏場の管理者から東部家畜保健衛生所に「死亡羽数の増加」の連絡があり、簡易検査を実施したところ、10羽中10羽で陽性が確認されました。このため、東部家畜保健衛生所で詳しく遺伝子検査を行い、あす10日には検査結果が判明する見通し