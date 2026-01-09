瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。夜も晴れの天気が続くでしょう。 10日は前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすい見込みです。岡山県では昼過ぎから雨や雪の降るところがあり、雷を伴うおそれがあります。海沿いを中心に風が強まるため、強風や高波に注意してください。朝の最低気温は岡山で1度、津山でマイナス2度、高松で0度でしょう。日中の最高気温は岡山で15度、津山で12度、高松で16度の予想です。9日