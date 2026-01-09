ターキッシュ・エアラインズは、イスタンブール空港周辺で8つの新施設の建設に着手した。総額1,000億トルコリラ規模の投資計画の一環で、貨物センター「SMARTIST」の第2期プロジェクトのほか、メイン・ケータリング施設、エンジン整備センター、格納庫、Eコマースの総合拠点施設、データセンター、フライトトレーニングセンター、スタッフ・ターミナルビルを建設する。格納庫とEコマースの総合拠点施設、スタッフ・ターミナルビル