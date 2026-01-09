新旧多くの店が集まるヤエチカは日々進化中！歩いて飲んで食べてまた飲んで、気になるあれやこれを覆面取材してみたら……最新ネタと昭和ネタのダブル特ダネか!?現場からライター肥田木がお伝えします。【其の一】今秋OPEN！期待の新店に行ってみた『秋葉原カリガリ』＠ヤエチカ朗報です。人気カレー店4軒が集まる「トウキョウカレーカルテット」に2025年10月、神田カレーグランプリで優勝経験もある「秋葉原カリガリ」が出店しま