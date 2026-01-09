珍しい「白いカニ」が１月９日から公開です。甲羅にハサミ、そして脚の先まで全身真っ白。兵庫県豊岡市の城崎マリンワールドの水槽に仲間入りしたのは白いオスのズワイガニです。珍しいカニに来館者もくぎづけ。（女性）「はじめて見たし、貴重なカニを見られてよかったと思います」（城崎マリンワールド伊藤公一さん）「奇跡に近いと思います。これだけ白いのはかなり珍しいのでそれだけ生き残りにくいと思います」こ