あす１月１０日、西宮神社で行われる「福男選び」。能登半島地震で被災した女性が大役を務めます。１月８日、西宮神社を訪れた小町史華さん（３１）。１０日に行われる開門神事で、大役を任されています。それは、参加者がひしめく赤門を押さえる「門押さえ」です。石川県珠洲市出身の小町さんは大学卒業後は東京で働いていましたが、３年前に故郷に戻り、直後の２０２４年元日、被災しました。（小町史華さん）「大きなピ