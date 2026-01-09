2026年1月9日正午ごろ、北海道室蘭市仲町にある日本製鉄の工場で爆発があり、作業員3人が病院に搬送されました。正午すぎ、事業所から「工事中の配管からガスが漏れて引火した」と消防に通報がありました。警察によりますと、作業員がLPガスの配管修理をしていたところ何らかの原因でガスが漏れ、爆発が起こったということです。火事には至りませんでした。付近にいた作業員の男性3人が軽いやけどの疑いで病院に搬送されました。い