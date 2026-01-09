阪神・淡路大震災からまもなく３１年。今年の文字は「つむぐ」に決まりました。毎年、１月１７日に行われる阪神・淡路大震災の追悼式典「１．１７のつどい」では竹灯籠で文字が描かれますが、ことしは「追悼の想いを胸に刻みながら、これから先の社会へ記憶と教訓をつないでいく」という思いを込め「つむぐ」に決まりました。（１．１７のつどい藤本真一実行委員長）「この『つむぐ』っていうのは、今を生きている私たちが