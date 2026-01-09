大谷をマネージメントするロバーツ監督は、二刀流をどう見ているのか(C)Getty Images球界屈指のタレント軍団の一員となって2シーズンを消化し、大谷翔平はドジャースの「顔」と言える存在となった。2023年12月に当時MLB史上最高額となる10年総額7億ドル（約1015億円＝当時のレート）という桁違いの待遇で迎え入れられた偉才は、右肘側副靭帯の損傷の影響もあった1年目こそ打者専任となったものの、史上初となる「シーズン50-50