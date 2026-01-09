道路や橋など、老朽化する社会インフラの維持に向けて、自治体職員らを対象にしたセミナーが、9日金沢で開かれました。セミナーは、北陸を中心とする9つの大学や高等専門学校が連携して社会インフラを維持・管理するため最新技術の紹介と自治体職員の育成を目的に初めて開きました。市町村が管理する道路や橋の点検や補修は、予算や技術、人材が不足し、進捗が遅れているとの指摘もあります。セミナーでは橋梁の維持管理に交通ビッ