政治資金収支報告書の未提出問題で、維新が所属議員を処分しました。（日本維新の会・梅本知江橋本市議去年11月）「ちょっとまた改めて、すみません。お時間いただいたら、ちょっとまた改めてお時間ください」記者から逃げるように車に乗り込むのは、日本維新の会で和歌山県橋本市の梅本知江市議です。国会議員や地方議員などの政治団体は毎年、「政治資金収支報告書」を提出することが法律で定められていて、２年連続で怠