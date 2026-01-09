「空気でできたマットレス」無印良品を展開する良品計画は、空気を入れて使う「空気でできたマットレス」を1月14日から、無印良品の一部店舗とネットストアで順次発売する。良品計画は、「感じ良い暮らしと社会」の実現に向けて、「簡素が豪華に引け目を感じることのない価値観」をもとに、日常の暮らしを整え、豊かにすることを目指し、商品やサービス、活動を提供している。今回、空気を活用した省スペースで軽量なマットレスを