ニューバランスジャパンは、ランニングカテゴリーを象徴するフラッグシップモデル「1080」を大きくアップデートし、「1080v15」としてモデルチェンジし、1月15日から発売する。ソフトなライド感に定評のある「1080」が、全く新しいミッドソール「INFINION（インフィニオン）」フォームを搭載し、従来モデルに比べてより快適に、そしてより長い期間においてパフォーマンスを維持することができるようになった。新素材INFINIONフォー