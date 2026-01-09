佐渡ケ嶽部屋での出稽古で相撲を取る横綱大の里＝7日、千葉県松戸市左肩痛を抱えながら大相撲初場所（11日初日・両国国技館）の出場に踏み切った横綱大の里は9日、茨城県阿見町の二所ノ関部屋で報道陣に非公開で最終調整した。関係者によると、約1時間にわたって四股やすり足などの基礎運動で汗を流した。「限られた時間だが、初日に向けてしっかり頑張りたい」と引き締まった表情で語った。初場所では締め込みを新調し、従来