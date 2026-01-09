ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¡Ê61¡Ë¤¬Ä¹ÃË¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹â¶¶¹îÅµ¡¢¥Õ¥¡¥óÀä»¿ 16ºÐÄ¹ÃË¤Î²£´é2004Ç¯¤Ë15ºÐÇ¯²¼¤Î¥Ï¥ó¥Ê¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢16ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¹â¶¶¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢20²óÌÜ¤Î·ëº§µ­Ç°Æü¤Ë²ÈÂ²3¿Í¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢Â©»Ò¤ÈÀõÁð¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ºÝ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤­¤¿¡£2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥­¡¼¤ËÎå¤àÂ©»Ò¤ò¸«Á÷¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î²£´é¤òÅê¹Æ¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤ì